「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」から、新コレクション「ジェネラル アスレチック レクリエーション（General Athletic Recreation、以下GAR）」がデビューする。2月14日から、ザ・ノース・フェイス公式オンラインストア、直営店および一部取扱店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】GARは、山を走るアクティビティである「トレイルランニング」に着目したコレクションで、荷物を携帯して走ることを目的に設計され