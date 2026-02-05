「ゲラン（GUERLAIN）」の、毎年春限定で発売するフレグランス「チェリーブロッサム オードトワレ」が、今年は「スワロフスキー（Swarovski）」とコラボレーションし、「エクセプショナルピース チェリーブロッサム オーデトワレ」（限定品、125mL 12万2430円）を発売した。【画像をもっと見る】チェリーブロッサム オードトワレは、満開の桜を愛でる日本の「花見」の習慣に敬意を表し、年に1度だけ登場するエクセプショナルピ