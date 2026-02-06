◎巨人・坂本は捕飛を狙ったノッカーの打球が内野後方まで上がり、追わなかった捕手・岸田に「きっしゃん！昔なら行ってたよ！」。今年10月に30歳を迎えます。◎ヤクルト・吉村が囲み取材を受けている姿を目撃した中村悠は「開幕投手の囲み？」。期待の先発右腕です。◎本紙「うちのデコピン」企画を目にしたオリックス・岩崎は「なんか才木の犬が記事に出てたな。今度はうちの犬を記事にしてください」。ぜひお願いします！