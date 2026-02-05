「イプサ（IPSA）」が、ブランド創業40周年に合わせ、人気化粧水「アクア」をリニューアルして「ザ・タイムR アクア e」（医薬部外品、100mL 3520円、200mL 5500円）として4月23日に発売する。12年ぶり4度目のリニューアルとなる。【画像をもっと見る】アクアは「生まれた日の肌のように、水に満ちたみずみずしさ」を目指し、2002年に誕生。一時的な肌のうるおいではなく、うるおいに満ちた心地よい肌状態を保つ化粧水として、