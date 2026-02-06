日本学生野球協会は5日、プロ経験者が国内の高校、大学での指導が可能となった資格回復者を発表した。元中日監督の立浪和義氏（56）、元ヤクルトGMの小川淳司氏（68）、元阪神の原口文仁氏（33＝スポニチ本紙評論家）ら96人（再認定6人含む）。プロ側と学生野球側で実施する研修、日本学生野球協会による適性審査を経て認められる。ただし、学生野球指導のためには研修修了後「資格回復適性審査申請」を行い、認定される必要