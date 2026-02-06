西武のドラフト3位・秋山（中京大）が今キャンプ初のランチ特打に臨んだ。打撃投手を相手に52スイング中、柵越えを1本。「感覚が合ってくれば、もっと打球の質や飛距離も出てくると思う」と振り返った。49スイング目だった。左打席から鋭く振り抜いた打球は、右翼フェンスを飛び越えた。「まだ自分の形で振れていないところもある。納得いく打球は少なかった」と課題も口にしたが、フェンス直撃やライナー性の打球を打ち分けた