元巨人捕手で、NPBや独立リーグで指導者を歴任した山崎章弘氏（64）が、柳井学園（山口）の監督に就任することが5日、分かった。日本ハム投手の福也（33）の父親としても知られる同氏は、巨人と日本ハムで計12年間の現役生活を送り、91年限りで引退。日本ハム、中日、巨人でコーチを務め、独立リーグや女子野球チームなどでコーチや監督を歴任した。昨年は兵庫県内で中学生を対象に野球指導を行った。本格的なアマ指導の経験は