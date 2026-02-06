投手の仕事場は、角度がついたマウンド。ヤクルト・青柳は「ピッチャーは傾斜で投げてなんぼだと思う」と言う。12球団で唯一の5勤となった第1クールで5連投したのには、訳がある。「ここ数年、結果が出ていない。（投球）フォームに問題があるなと自分の中で思っている」投球フォームを課題に挙げ、修正のためにはマウンドで行うことが重要と考える。「傾斜がある中でのタイミングの調整とか。結果として5日間入っただけ」と振