ヤクルトの池山監督は5日間の第1クールを終え「順調に来ている」と笑顔で総括した。連日、精力的に投げ込んだ奥川を「投げる意欲と体調の良さは凄く感じた」と評価。アピールを続ける投手陣に「充実している。競争の中で、うれしい頭の回路を使わないとかな」と頬を緩めた。MVPは挙げず「もっともっと元気良くアピールしてもらいたい」と注文した。