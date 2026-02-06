5年目左腕の楽天・泰がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者5人と対戦。三木谷浩史オーナーが視察する中、球種を予告しながら5度も空振りを奪って首脳陣に猛アピールし「もっと精度を上げていければ」と先を見据えた。力のある直球で平良、育成の水上から1度ずつ空振りを奪うと、ドラフト7位の阪上（近大）はスライダー、宗山にはカーブとスライダーを振らせ、空振り三振。「真っすぐの出力はある程度クリアしていた