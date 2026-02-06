DeNAの新人6選手が沖縄キャンプ最初の休養日を利用して、スポンサー企業「マルハニチログループ」のマグロの養殖場を訪問した。23年から4年連続となる恒例行事で、餌やりを体験。クロマグロを実際に試食し、海の恵みから栄養を補給した。今年は新人全員が2軍キャンプからスタート。前日に1軍キャンプを見学し、筒香主将からは「野球の技術だけでなくて、それに通じるもの全てに頭を使って考えられる選手は活躍する」と金言を