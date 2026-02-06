■Ｂｒ．ＨＤ 437円(+80円、+22.4％) ストップ高 ビーアールホールディングス [東証Ｐ]がストップ高。4日の取引終了後、横河ブリッジホールディングス [東証Ｐ]がＢｒ．ＨＤに対して完全子会社化を目的とするTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表しており、TOB価格の1株530円にサヤ寄せする格好になっていた。買付予定数の下限は2965万9800株（所有割合65.15％）とし、上限は設定しない。