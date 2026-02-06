巨人の新外国人ウィットリー（レイズ）が今キャンプ初めてブルペン入りし、カーブやカットボールを交えて36球を投じた。身長2メートル1の最速160キロ右腕は「8、9割の力で投げた。調整段階としては自分の思っているところにいる」と手応えをにじませた。早くも153キロを計測し、投球を見守った杉内投手チーフコーチは「まだ実戦じゃないけど、仕上がっている。えげつない球を投げていた」と舌を巻いた。