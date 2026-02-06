ヤクルトのドラフト1位の松下（法大）は第1クールを終え「内容の濃い5日間だった」と充実した表情を見せた。今キャンプ初のサイン会では多くのファンから激励され「凄く応援していただいている」と感謝。球場特設ショップでもネーム入りタオルが完売するなど人気を集め「（背番号）6番を自分の番号にできるように頑張っていきたい」と意気込んだ。