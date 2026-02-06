巨人の戸郷が“松坂塾”に入門した。ブルペン入りして51球を投じた後に、ネット裏で見守っていた元西武の松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）と談笑。ブルペンでの調整法を聞き「松坂さんはスライダーが良ければ、ある程度は真っすぐも良くなるという話をしていて凄く面白かった」と振り返った。松坂氏は「強い変化球を投げるための練習の仕方もアドバイスした。自分は自分でやりたいことがキャンプ中に解消されればいい」と期