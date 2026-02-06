メジャー通算44勝の新外国人ウレーニャ（エンゼルス）が、キャンプ地の沖縄県金武町で入団会見に臨んだ。「たくさんのファンからサインと写真を求められて、うれしい。恩返しできるようなプレーができたらいい」と笑顔で話した。前日に来日したばかりだが、流ちょうに「おはよう」「ありがとう」「お元気ですか？」「元気です」と4つの日本語を披露。「自分の強みはしっかりチームに貢献する姿勢。毎年シーズンで100奪三振を狙