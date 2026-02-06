巨人のドラフト4位・皆川岳飛（がくと）外野手（22＝中大）が5日、宮崎キャンプで行われたライブBP（実戦形式の打撃練習）で1安打1四球と上々のデビューを飾った。東都大学リーグ史上25人目の通算100安打を放った左の巧打者が「プロ初打席」で左投手から右前に運ぶコンタクト能力の高さを発揮。レギュラー白紙の外野争いで、ルーキーが猛アピールした。クリーンヒットだった。仮に野手が守備に就いていても、一、二塁間を抜け