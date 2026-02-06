◇ミラノ・コルティナ五輪アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」は6日（日本時間午後8時10分開始）に1次リーグ初戦でフランスと対戦する。4日は試合会場で調整した。戦いの舞台となるミラノ・ロー・アリーナは従来よりリンクが狭く「過去一（番）」と輪島は表現。小池主将も「圧倒的に小さい」と語り、合宿をしていた苫小牧より幅が4メートル近くも狭いと説明した。ただ、その合宿時から“狭小リンク”を想定し