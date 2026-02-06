今年デビュー7年目を迎えた原優介（25＝青木）が東京新聞杯に出走するエンペラーズソードと初タッグ。人馬とも重賞初勝利を狙う。先週の根岸Sでは、同じ高木厩舎が管理するバトルクライで2着。惜敗のリベンジに燃えている。「あと少しだったんですけど…。惜しかった」。根岸Sを振り返り、原が悔しさをにじませる。13番人気バトルクライを好エスコートするも、勝ち馬には1馬身届かなかった。「見たことある光景だと思ったんで