Samsungの新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」の開催が目前に迫るなか、次期フラッグシップモデルの最上位機種「Galaxy S26 Ultra」のものとみられる公式マーケティング画像が流出しました。 ↑新色に期待（画像提供／Samsung）。 この画像は、高い実績を持つリーカーのEvan Blass（@evleaks）氏が公開。画像からは多彩なカラーバリエーションが確認でき、なかでも新色の「コバルトバイオレット（Cobalt Violet）」が注目