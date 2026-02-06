巨人の戸郷翔征投手（２５）が５日、キャンプ視察に訪れていた松坂大輔氏（４５）とブルペンで談議し、復活のヒントをもらった。ブルペンで会話し「変化球の感覚がよくなくて、どういう調整をしていたか聞きました」と声を弾ませた。ブルペンで５１球を投げ終え、すぐさま松坂氏のもとへ駆け寄った。過去のキャンプでも変化球について助言をもらっていたレジェンドに約１０分間、質問。「松坂さんはスライダーで遠投したり調整