カタールのG2アミールトロフィー（14日、アルライヤン）に遠征する日本馬3頭が栗東で国内最終追いを行った。凱旋門賞5着以来のビザンチンドリーム（牡5＝坂口）はCWコース単走で6F81秒2〜1F11秒4。坂口師は「ほぼ仕上がった。精神面も成長しています」とうなずいた。当レース2年連続3着のサトノグランツ（牡6＝友道）とジャパンC11着のディープモンスター（牡8＝池江）はCWコースで併せ馬。ラスト1Fはともに10秒7の好時計で