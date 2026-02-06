血統で注目されるのが土曜東京5Rに出走するフルールロイヤル（牝＝青木、父ハービンジャー）。母はサングレアル（14年フローラS）、祖母ビワハイジ（95年阪神3歳牝馬S）、伯母にはブエナビスタ（G16勝）、ジョワドヴィーヴル（11年阪神JF）がいる牝系。青木師は「パワータイプではないのでWコースの追い切りでは動かないが、芝向きの軽いフットワークをしている。馬体は小柄でも順調に調教を積んできた。血統的にも楽しみ」と