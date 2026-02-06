今年最後となる芝の3歳新馬（日曜東京5R）で注目されるのがピュアクローム（牡＝小手川、父カリフォルニアクローム）。坂路調教で軽やかなフットワークを見せている。小手川師は「及第点を付けられる仕上がり。2度除外になって、さらに乗り込めた。非力だが、真面目で素直な気性が長所」と語っていた。