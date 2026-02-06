【ミラノ＝読売取材団】史上初めて２都市の共催となるミラノ・コルティナ冬季五輪は６日午後８時（日本時間７日午前４時）から、ミラノのサンシーロ五輪競技場などイタリア北部の４か所で開会式が行われる。広域開催となる今大会は、聖火台がミラノとコルティナダンペッツォの２か所に設置され、同時に点火される。開会式に先立つ４日には、コルティナダンペッツォのカーリング混合ダブルスから競技がスタート。５日にはミラノ