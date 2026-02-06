俳優・八木莉可子が主演し、3月21日に放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond（バタフライビヨンド）』のメインキャストが一挙解禁された。【写真】似てる！圧倒的解像度で森英恵を演じる八木莉可子日本人で当時唯一、“ファッションの最高峰”フランス・パリのオートクチュールデザイナーとして活躍した森英恵さん。生涯かけて、“日本のエレガンス”を世界に発信し続けた彼女の生誕100周年を記念