１９８０年代後半に一斉を風靡したアイドルデュオ・ＢａＢｅ（ベイブ）の近藤智子さん（５９）が５日、歌手、俳優の酒井法子（５４）が都内で開催したデビュー３９周年記念ライブにサプライズゲストとして出演。約３５年ぶりに観客の前でステージに上った。終演後はデイリースポーツの取材に応じた。近藤さんは１９８７年、二階堂ゆかりさんとＢａｂｅを結成。「ＩＤｏｎ’ｔＫｎｏｗ！」などのヒット曲で人気を博した。９