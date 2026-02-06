シトリンS1着ムルソー（牡5＝池江）は坂井との新コンビで仁川S（28日、阪神）。【3歳次走】京成杯2着マテンロウゲイル（牡＝野中）は横山和とのコンビ継続で若葉S（3月21日、阪神）を予定。若駒S3着イベントホライゾン（牡＝池江）はフリージア賞（21日、東京）または水仙賞（28日、中山）が候補。クロッカスS2着ハッピーエンジェル（牝＝武市）はファルコンS（3月21日、中京）へ。