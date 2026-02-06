巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が５日、“初安打”を放った。実戦形式のライブＢＰで左腕・森田の初球、真ん中の直球を右前にはじき返した。「初球からいく気持ちで、打ち負けないスイングをしようと思っていました」と振り返った。第１クールで森田のブルペンの打席に立っていたルーキーは「１回、プロ野球選手の球を見たことがやっぱり今日の打席につながったのかな」と、冷静だった。２打席目は中大の