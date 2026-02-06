阪神の26年チーム初の対外試合、8日の日本ハム戦の先発は、茨木に決まった。キャンプは2軍首脳がいる具志川組で過ごしているものの、藤川監督は「健康に問題がなかったら8日は茨木で、と。もともと決めていた」と明かした。昨年の春季キャンプは上半身のコンディション不良で離脱したものの、今年は順調にメニューを消化。藤川監督の秘蔵っ子が、今年の“開幕投手”を務めることになる。