1月の新人合同自主トレ中に発症した右脚肉離れのため、具志川組（2軍）キャンプで調整を進める阪神のドラフト1位・立石（創価大）が、今後の故障予防へ向け、自らに“リミッター”を設定する考えを示した。現状について「毎日、良くなっています」と説明した上で、苦い経験も将来の飛躍へつながる糧とすべく、言葉を継いだ。「結構な練習をした時に、自分はどこが張りやすいとか、どこに疲れが出るのか。こういう時に分かって