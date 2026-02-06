「ヤクルト春季キャンプ」（５日、浦添）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が１軍キャンプ第１クール最終日の５日、「ケガなく終えられたのは僕にとってすごく収穫」と語った。早ければ第２クール中の１２日、中日との練習試合（北谷）で実戦デビューする可能性が出てきた。フリー打撃で３５スイング中、２連発を含め左方向へ３本の柵越えを放つと、スタンドから大きな拍手が起こった。１軍スタートの