「楽天春季キャンプ」（５日、金武）楽天の新外国人、ホセ・ウレーニャ投手（３４）＝前エンゼルス＝が５日、チームに合流し、入団会見を行った。「ホセと呼んで」とアピール。「登板数を重ねられるように頑張っていきたい。シーズン１００奪三振を狙いたい」と意気込んだ。別メニューとなった初日は自慢のドレッドヘアをなびかせて走り込んだ。ドミニカ共和国出身の右腕は「日本語はいくつか覚えてきた。おはよう、ありがと