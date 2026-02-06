阪神・近本光司外野手（31）と、今年から新たにスポニチ評論家陣に加わった元阪神・原口文仁氏（33）が対談し、思い出話や技術論に花を咲かせた。本紙評論家として初の対談に臨んだ原口氏は、気心の知れた後輩に、あと10年以上の現役生活継続と自身が引退した年齢でのシーズンMVP獲得を期待。また、先輩からの技術面の指摘に対して近本は、追求している理想の打球を挙げた上で、そのために今キャンプで取り組んでいる「指1本分」