「巨人春季キャンプ」（５日、宮崎）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が５日、来日初ブルペンでいきなり最速１５３キロを計測した。身長２０１センチと高さを生かした本格派。「初ブルペンとか来日して１週間とか、総合的に考えると、１５３キロ投げたことに関しては調整段階としては自分の思っているところにいる」。大満足の３６球だった。阿部監督や杉内投手チーフコーチ、大勢らが見守