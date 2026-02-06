【オフショットPHOTOひと息】阪神・西勇がキャンプ休日に訪れたのは、毎年必ず足を運ぶという那覇市にある名店「夢すし」だ。この日は、プライベートでも仲のいい梅野とSSK社で用具を担当する才田亮さんとともに決起集会を開催した。黒ムツの塩焼きやカワハギの刺し身など見た目にも美しい新鮮な海鮮料理を堪能。「毎年恒例のご飯なので、“いつもありがとう”そして“これからも頑張っていこう”って話せる場所。ホッと安心で