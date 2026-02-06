「巨人春季キャンプ」（５日、宮崎）巨人・戸郷翔征投手がキャンプ視察に訪れていた松坂大輔氏との約１０分間の野球談議で投球のヒントを得た。「悪い時に挑戦をすることがあるだろうけど、もしそれがダメだった時に戻れるものを確立するといい」と経験談を交えて聞いたといい、「聞きたいことは僕の中でもたくさんあった。いい話がたくさんできたので良かった」と復活へ光を見た。