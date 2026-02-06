阪神・佐藤輝明内野手（26）が、3月に控える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、イチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）のような活躍を誓った。小学生時代には打撃フォームのマネもした、日米通算4367安打を誇る憧れのレジェンド。09年の第2回大会の決勝で同氏が決勝打を放ったシーンを胸に刻み、持ち味の長打力で侍ジャパンの連覇への貢献を目指す。チームはこの日、キャンプ休日で、6