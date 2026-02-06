特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」は６日に開幕する。Ｊ１神戸のミヒャエル・スキッベ新監督（６０）は５日、開幕戦・京都戦（サンガスタジアム）の前日オンライン取材に応じ、広島時代から続く“開幕戦無敗神話”の勝負強さを武器に勝利を目指す。昨季まで指揮を執った広島での４年間はリーグ開幕戦負けなし（２勝２分け）。「選手たちがいい準備ができているという気持ちを与えてあげることが大事。（選手から）自