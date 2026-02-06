スズキ新「ハヤブサ」実車公開へ！スズキは2026年2月3日、春のバイクシーズンの到来を告げる一大イベント「第42回大阪モーターサイクルショー2026」「第53回東京モーターサイクルショー2026」「第5回名古屋モーターサイクルショー2026」（通称：MCS2026）への出展概要を発表しました。今年のスズキブースは、「SUZUKI FAN’S GARAGE（スズキ ファンズ ガレージ）」を出展テーマに掲げ、ライダーなら誰もが一度は憧れるガレージ