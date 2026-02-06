＜WMフェニックス・オープン初日◇5日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーは第1ラウンドが進行している。【写真】パリ五輪で銅メダルを獲得した松山英樹日本勢は5人が出場している。日本時間午前4時33分に、2016年と17年に大会を連覇している松山英樹がティオフ。ティショットはラフへ行き、189ヤードの2打目を約10メートルに乗せ、2オン2パットのパー発進とした。先週、自己