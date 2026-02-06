阪神・藤川球児監督（４５）がキャンプ休日の５日、今春初の対外試合となる８日の練習試合・日本ハム戦（名護）に茨木秀俊投手（２１）を先発させると明かした。「映像も見ましたし、元々考えてました。茨木で、と。（６日の）コンディションを見てになりますけど」と状態に問題がなければ“開幕投手”を託す。茨木は具志川組でキャンプインを迎え、初日からブルペンで１０８球を投げ込んだ。その際、右腕は「いい球はあったけ