阪神・近本光司外野手（３１）と大山悠輔内野手（３１）が、同学年対談を行った。ともにドラフト１位で入団し、今やチームの看板選手となった２人。プロ野球選手として中堅に差しかかり“３０代の世界観”について語り合った。また、野球以外で行う社会貢献活動の意義や常勝軍団であり続けるために必要なことも明かした。◇◇−同学年コンビだが、入団は大山選手が２年早い。お互い、若手の頃の印象は。大山「（近本