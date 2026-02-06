１軍のニュースだけでなく“虎の穴”具志川で奮闘する選手たちの気になる現在地を徹底取材する阪神２軍発の新企画。今回は西純矢外野手（２４）を取り上げる。きょう６日は野手転向が正式発表されてから、ちょうど１２０日目。自身の背番号と同じ数だけ、迷いもがきながら日々を重ねてきた。野手として初めて迎える春季キャンプまでの奮闘に迫った。プロ７年目にして“１年目”の春季キャンプという、文字にすると不思議な日々