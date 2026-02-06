NBAは5日（日本時間6日）で今季のトレード期限が終了。トレードの噂もあったレイカーズの八村塁（27）は残留が確定した。名門レイカーズにトレード移籍して4年目を迎えた今季の八村。「経験してきたことが自信にもつながっている。これはどんどん続けていきたいと思う。個人的な目標は、頑張ってチームが優勝できるようにしっかり貢献しながら、自分がNBAで7年間やってきたことをしっかり出していきたい」と意気込んでいた。