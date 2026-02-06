今キャンプ初の休日を迎えた、阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝ら新人６選手が５日、うるま市の具志川ビーチで沖縄伝統芸能の「エイサー」を体験。立石は花形の大太鼓を手に踊り「ずっと中心にいられるようになりたい」とチームの花形選手になることを誓った。きれいな海をバックに、約５キロある大太鼓を「野球してるので全然大丈夫です」と軽々と持ち上げた。リストをきかせ太鼓をたたき、力強い音を奏