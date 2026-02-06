2月6日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道3・・・山鹿市南島（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・八代市鏡町塩浜（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者や自転車がいる場合