２０２６年度当初予算案について説明する福田市長＝５日、川崎市役所川崎市は５日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比５・０％増の９３７７億円で初めて９千億円を突破し、３年連続で増加して過去最大規模となった。収入の柱となる市税収入は５・５％増の４２７１億円となり、５年連続で過去最大を更新。福田紀彦市長は「選ばれ続ける都市実現予算」をキャッチフレーズに掲げ、急速な高齢化と人口減少社会を