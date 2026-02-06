FRUITSZIPPERの櫻井優衣（25）が「Beautyoftheyear」のネイル部門を受賞し、5日、都内で授賞式に臨んだ。「私はネイルの資格を取っていて、アルバイト先も絶対にネイル可能なところを選んできたくらい、ネイルが大好き」とネイル愛を明かした。昨年9月にソロデビュー。「たくさんのお仕事を精いっぱい頑張って、駆け抜けていける2026年にできたら」と意気込んだ。