気象台は、午前5時5分に、暴風雪警報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表 6日05:05時点宗谷地方では、6日朝から6日夜遅くまで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□暴風雪警報6日朝から6日夜遅くにかけて警戒風向南西・陸上最大風速20m/s・宗谷海峡最大風速25m/s□なだれ注意報7日にかけて注意